München - Ein 1:4, eins zu vier! Unter Jupp Heynckes! Gegen den VfB Stuttgart! In der Allianz Arena! Während die Schwaben im Mai 2018 den höchsten Sieg der Historie in München sowie Rang sieben in der Abschlusstabelle feierten, bekam die Meisterparty der Bayern ein Geschmäckle, einen faden Beigeschmack.