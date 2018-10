FC Bayern gegen Vechta Zum Sieg gequält

Nun ist Williams endlich fit – und bereit für die Herausforderung: "Jeder, mit dem ich über diese Option gesprochen habe, hat mir zugeraten. Ich weiß, dass dieses Programm in München noch recht jung ist und Bayern im ersten Jahr wieder in der Euroleague spielt. Ich wollte in die Euroleague, sie ist eine großartige Bühne, eine der größten in der Welt; deswegen war Bayern München eine gute Möglichkeit für mich", sagte er. Allerdings soll Deutschland nur eine Zwischenstation sein. Denn Williams will wieder zurück in die NBA.