4. Minute: Toooooooorrrrrr!!! FC Bayern - Eintracht Frankfurt 1:0, Torschütze: Coman.

3. Minute: Frankfurt verschiebt weit und mutig nach vorne. Das gibt Raum für Gegenstöße, doch Goretzka wird abgegrätscht.

2. Minute: Bayern beginnt gegen die Eintracht druckvoll und konzentriert.

1. Minute: Los geht es in Fröttmaning!

15.27 Uhr: Emotionale Verabschiedung von Robben, Ribery und Rafinha. Die Bosse Rummenigge, Hoeneß und Salihamidzic sind auf den Platz gekommen.

15.23 Uhr: Beide Mannschaften betreten den Rasen - früher als gewöhnlich, denn es folgt die Verabschiedung der drei Bayern-Profis. Es wird emotional ...

15.16 Uhr: Coach Niko Kovac gibt bei "Sky" zu, dass er angespannter als sonst ist. "Es ist das worauf wir hingearbeitet haben im Herbst, jetzt haben wir die Chancen und werden heute so auch spielen".

15.12 Uhr: Natürlich drückt "Fußballgott" Schweinsteiger seinen Bayern die Daumen - in gut einer Viertelstunde geht es los mit dem Meisterschafts-Showdown.

15.07 Uhr: "Arjen Robben, Arjen Robben, Arjen Robben, Arjen Robben", hallt es nun aus der "Süd", als der Imagefilm zum Niederländer läuft. Gibt es heute die große Bayern-Party?

14.59 Uhr: Auch Ribery wird unter dem Jubel der Fans verabschiedet. Bedächtig schaut der Franzose auf die Anzeigetafel, wo auch ein Imagefilm zu ihm läuft. Er weint hemmungslos, klopft sich aufs Bayern-Logo, die Mitspieler umarmen ihn.

14.57 Uhr: Die Bayern verabschieden offiziell Rafinha. Auf deb Anzeigetafeln läuft ein Imagefilm zum Außenverteidiger. "Rafinhaaaa, oh oh", tönt es aus der Südkurve. Der Brasilianer steht auf dem Platz und applaudiert den Rängen zu.

14.55 Uhr: Nach langer Zeit entscheidet sich die Meisterschaft wieder am 34. Spieltag, zuletzt in der Saison Meistersaison des FC Bayern 2009/2010, jedoch hatten sie vor dem letzten Spieltag bereits drei Punkte Vorsprung auf Schalke 04 und das deutlich bessere Torverhältnis. Eine ähnliche Ausgangslage wie vor dem heutigen Spieltag gab es in der Saison 2008/2009. Der VfL Wolfsburg ging mit zwei Punkten Vorsprung vor den Münchnern in den letzten Spieltag, ließ nichts mehr anbrennen und sicherte sich durch einen deutlichen 5:1-Sieg gegen Werder Bremen die Schale.

14.47 Uhr: Die Eintracht betritt den Rasen, und wird gleich mal mit einem ordentlichen Pfeifkonzert aus der Südkurve bedacht.

14.44 Uhr: Doch nicht nur nach dem Spiel wird es im Falle der Meisterschaft sehr emotional, schon bereits vor Anpfiff dürften erste Tränen fließen – denn Arjen Robben, Franck Ribéry und Rafinha werden vor Spielbeginn von den FCB-Bossen verabschiedet.

14.35 Uhr: Die Südkurve stellt sich bereits auf den Showdown ein. "Deutscher Meister wird nur der FCB", hallt es ins weite Rund.

14.32 Uhr: Die Eintracht startet mit Rebic, Gacinovic und Jovic in der Offensive - Haller sitzt zunächst nur auf der Bank.

14.23 Uhr: Auch Rafinha steht in seinem letzten Spiel für die Bayern nicht in der Startelf - Martinez fehlt hingegen komplett im Kader der Münchner.

14.17 Uhr: Die Aufstellung ist da!! Und Kovac setzt im Meisterfinale auf die zu erwartende Startelf. Ribéry und Robben müssn in ihrem Abschiedsspiel zunächst auf der Bank Platz nehmen.

14.11 Uhr: Natürlich haben wir somit auch immer im Blick was im rund 630 km entfernten Borussia-Park passiert, beim Spiel der Fohlen gegen Meisterschaftsrivale Dortmund.

14.06 Uhr. Zur Ausgangslage: Den Münchnern reicht, aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber Dortmund, ein Punkt gegen Frankfurt, um die Schale heute in der Allianz Arena feierlich in die Höhe strecken zu können. Nur mit einem Sieg gegen Gladbach und einer gleichzeitigen Niederlage des Rekordmeisters gegen die Eintracht dürfte der BVB am Ende doch noch jublen.

14.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum AZ-Liveticker! Heute mit dem Meisterschafts-Showdown der Bayern gegen Eintracht Frankfurt - wir sind live für Sie in der Allianz Arena dabei

Robbéry-Abschied mit Meister-Schale?

Fußball-Deutschland schaut am Samstagnachmittag nach München: Ein Punkt reicht dem FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt zur siebten Meisterschaft in Folge, es wäre bereits die 29. in der Geschichte.

Natürlich wolle man Meister werden, betonte Trainer Niko Kovac am Donnerstag vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub. Man habe immer an die Chance gehofft, selbst während der schwierigen Phase im Herbst: "Jetzt haben wir sie und wir wollen sie nutzen."

Doch am Samstag geht es um noch mehr als die Meisterschaft: Mit Arjen Robben und Franck Ribéry bestreiten zwei Vereinslegenden ihr letztes Heimspiel in der Allianz Arena, eine Einsatzgarantie gab es von Niko Kovac allerdings nicht. "Ich werde Ihnen nicht sagen, wer spielt. Ich lasse Sie dabei ein bisschen im Nebel. Ich weiß, dass jeder spielen will", gab der Kroate zu Verstehen.

Beim FC Bayern herrscht große Unruhe

Kovac weiß genau: Patzen ist am Samstag verboten! Schon zuletzt weigerten sich die Bayern-Bosse, dem 47-Jährigen eine Jobgarantie auszustellen. Neben der Meisterschaft haben die Bayern noch die Möglichkeit zum Sieg im DFB Pokal. Ein Gewinn des Doubles würde die Situation für Kovac womöglich ein Stück weit einfacher machen.

Doch selbst beim Gewinn des Doubles kann sich der Trainer seines Jobs nicht sicher sein. Man wolle zunächst das Pokalfinale abwarten und die Saison danach in Ruhe bewerten, betont der Rekordmeister. Wie die Portale "Spox" und "Goal" am Freitag berichteten, würden Kovac selbst die beiden Titel nicht helfen, da sein Aus nach Saisonende bereits beschlossen sei. Karl-Heinz Rummenigge dementierte die Meldung umgehend.

