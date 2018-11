FC Bayern gegen Benfica Lissabon: Endspiel für Niko Kovac

Niko Kovac bestreitet am Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon sein 20. Pflichtspiel als Trainer des FC Bayern: Schon ein Unentschieden würde definitiv reichen, um den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen.

Wenn sich der 46-Jährige seinen Job sichern will, muss er aber mehr abliefern: Das 3:3 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf war eine sportliche Bankrotterklärung. Die Fakten zum Bayern-Desaster sagen alles: 21 Punkte nach zwölf Spieltagen bedeuten die schwächste Bilanz seit acht Jahren. Aus vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund sind binnen acht Spielen satte neun Punkte Rückstand geworden.

Der Erdrutsch des Abo-Meisters: Kovac startete in München mit sieben Siegen am Stück. In den weiteren zwölf Partien gelangen ihm nur noch fünf Erfolge. International stimmten die Ergebnisse bei zehn Zählern aus vier Partien bislang, aber der Kroate steht unter Druck.

Kovac: Wenger Favorit auf die Nachfolge

Niko Kovac wird am Dienstag gegen Benfica Lissabon "sicherlich" noch auf der Bank des FC Bayern sitzen, wie Präsident Uli Hoeneß ankündigte. Über mögliche Nachfolger wird dennoch schon spekuliert. Auch über einen Coach, den Vorstandschef Rummenigge schon lange "schätzt": Arsène Wenger. (Lesen Sie hier: Kovac vor dem Aus - sie sind die möglichen Nachfolger)