München - Erst seit Sonntag ist Greg Monroe in der Stadt und zum ersten Mal überhaupt in Deutschland. So ganz genau wird der NBA-Crack wohl nicht wissen, was ihn hier erwartet – auf seine Einstellung als Basketballprofi hat das jedoch überhaupt keine Auswirkung. Als er bei seiner Vorstellung im Audi Dome nach Zielen gefragt wird, brummt der Riese nur: "Gewinnen." Okay, was genau gewinnen? "BBL, auch die EuroLeague." Wenn’s weiter nichts ist.