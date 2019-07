Pesic verlängert Vertrag um drei Jahre

Und das ist nun beachtlich: Nach dem Double mit dem Pokalsieg 2018 gelang nun die Titelverteidigung in der Meisterschaft. Kein Wunder also, dass der Klub gestern bekanntgab, dass Pesic seinen Vertrag um drei weitere Jahre bis Sommer 2022 verlängert hat. "Das Präsidium des FC Bayern schätzt sich sehr glücklich, die Zusammenarbeit mit Marko Pesic langfristig fortsetzen zu können und somit Kontinuität auf dieser wichtigen Position des Geschäftsführers zu haben", sagte Hoeneß. Pesic habe schließlich "großen Anteil daran, dass sich der Basketball beim FC Bayern so erfolgreich national und inzwischen auch international entwickelt hat." Und es "geschafft, dass sich der Basketball in München durchgesetzt hat".