Pesic mit Euroleague-Leistung nicht zufrieden

Die Erwartungen in Europa wurden also nicht erfüllt?

Mit 14 Siegen in der Bundesliga ungeschlagen zu sein, ist ein tolles Ergebnis. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass wir selbst dabei als Mannschaft nicht immer hundertprozentig überzeugt haben. Wir haben viele Spiele durch unsere individuelle Qualität gewonnen. Wir müssen vor allem auch in der Euroleague einfach besser spielen.

Vergangene Woche gab es ein Gespräch mit Herbert Hainer. Mussten Sie den Trainerwechsel da rechtfertigen?

Das ist genauso, wie es mit Herrn Hoeneß war. Wir halten uns ständig gegenseitig auf dem Laufenden und haben uns sehr oft getroffen, seitdem Herr Hainer Präsident ist. Er ist sehr engagiert und sehr interessiert. Es ist nicht so, dass wir ihn irgendwie von unserer Entscheidung überzeugen mussten, weil wir ohnehin in ständigem Austausch waren. Er war bei vielen Spielen in der Halle und hat natürlich auch selbst eine Meinung. Das war also ein ganz normaler Austausch zwischen unserem Sportdirektor Daniele Baiesi, dem Präsidium und mir.

Baiesi nahm sich selbst mit in die Verantwortung. Haben die Verantwortlichen, also auch Sie als Geschäftsführer, Fehler gemacht?

Das ist eine interessante und berechtigte Frage, die man aber meiner Meinung nach erst mit Ablauf der Saison beantworten kann. Dann kann man bewerten, was gut und was schlecht war.

In Verbindung mit dem SAP Garden haben Sie große Ziele formuliert. Spielt es Ihnen in die Karten, dass der erst 2022 eingeweiht werden kann?

Im Gegenteil: Ich hätte die Halle am liebsten ab der nächsten Saison. Ich habe gesagt: „Wenn die neue Halle da ist, möchten wir fester Bestandteil der Euroleague-Playoffs sein.“ Der Weg dorthin ist hart, das kann in einem Jahr oder vielleicht erst in drei Jahren sein.

Pesic hat noch regelmäßig Kontakt mit Hoeneß

Nach AZ-Information steigen die Baukosten für Red Bull von 100 auf über 150 Millionen Euro. Könnte das Auswirkungen für Bayern auf die Miete haben?

Ob die Kosten tatsächlich höher sind, kann nur Red Bull beantworten. Unsere Zusammenarbeit mit Red Bull ist seit dem ersten Tag mehr als exzellent. Auch unsere finanziellen Abmachungen stehen.

Zum Abschluss: Wie eng ist Ihr Kontakt zu Uli Hoeneß mittlerweile noch?

Wir telefonieren regelmäßig, weil ich sehr gerne den Kontakt mit ihm halten möchte und er immer mit dem ein oder anderen Rat helfen kann. Aber er hat sich auch jetzt beim Trainerwechsel nicht eingemischt und höchstes Vertrauen in Herrn Hainer, der uns sehr hilft. Deshalb sind die Telefonate mit Herrn Hoeneß eher private Gespräche.