Pesic: "Bis zu den Playoffs ist noch genug Zeit"

Ist es nicht auch ein Risiko, den Trainer zu diesem Zeitpunkt der Saison zu wechseln?

Nein. Weil es nicht nur sportliche Gründe dafür gab.

Und sportlich betrachtet?

Wir sind immer noch Erster, aber in einer Situation, die wir als verbesserungswürdig erachten – und zwar deutlich. Wir haben mit Dejan Radonjic jetzt einen Trainer dafür geholt, der eine klare Struktur, eine klare Ansage und klare Idee hat. Das habe ich schon in den ersten Trainingseinheiten gesehen und das ist genau das, was wir momentan brauchen. Es ist zwar spät in der Saison, aber nicht zu spät. Bis zu den Playoffs ist noch genug Zeit, die Mannschaft auf das Niveau zu bringen, auf dem sie dann sein muss. Wir müssen uns in Situationen bringen, in denen wir unser Schicksal selbst in der Hand haben und nicht davon abhängig sind, ob ein Schiedsrichter ein Foul pfeift oder ein Spieler einen Schuss in der letzten Sekunde trifft. Dafür sind wir viel zu gut. Momentan ist das so ein bisschen wie Roulette, schwarz oder weiß. Das finde ich sehr gefährlich.

Was macht Radonjic nun, wie Sie sagen, zur "Ideallösung"?

Dejan ist jemand, der ganz genau weiß, was er will. Der Mann hat einen Plan. Er ist ein Freak, schaut nahezu alle Spiele und hat auch fast alle Partien von uns gesehen. Mit Jovic und Zirbes hat er bei Roter Stern Belgrad schon sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Es gibt keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er, wenn die Spieler mitziehen und gesund bleiben, das alles sehr schnell in den Griff bekommt.

Schon am Mittwochaben (20.30 Uhr) bei seinem Debüt gegen Ulm?

Wir wollen den ersten Platz jedenfalls mit allen Kräften verteidigen. Das wird nicht einfach, denn jetzt ist bei uns schon Druck im Kessel. Aber das ist gar nicht mal schlecht.

