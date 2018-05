München - Geschafft! Dem Druck standgehalten – und das Horrorszenario Viertelfinal-Aus (vorerst) abgewendet. Bayerns Basketballer haben mit einem eindrucksvollen 85:50-Sieg in Frankfurt den 2:2-Ausgleich in der Best-of-Five-Serie hergestellt und Spiel fünf erkämpft. Im alles entscheidenden Spiel gegen die Skyliners haben die Bayern am Donnerstag um 20.30 Uhr Heimvorteil.