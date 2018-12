Schon bei Ihrer Vorstellung sprachen Sie vom Final Four.

Das ist natürlich ein Wunsch und nach wie vor mein Ziel. Und so meilenweit sind wir ja gar nicht weg von diesem Traum. Bei Fenerbahce hätten wir beim aktuell besten Euroleague-Team gewinnen können. Das hat uns gezeigt, dass wir gegen jedes Team bestehen können.

Uli Hoeneß sagte mal: "Was Real Madrid kann, können wir beim FC Bayern auch."

Wenn das Fußballteam die Champions League und das Basketballteam die Euroleague gewinnt, wie Real im Sommer, ist das die Benchmark für alle anderen Klubs. Wir träumen davon, das auch mal irgendwann zu erreichen. Ich denke, Real ist schon ein Vorbild für uns. Unser Präsident setzt viel Energie dafür ein, ist bei jedem Spiel in der Halle.

Haben Sie Hoeneß schon persönlich kennengelernt?

Er hat unser Team am Tegernsee zum Abendessen eingeladen und uns gesagt, dass er sich wünscht, dass wir mal irgendwann ähnlich erfolgreich wie das Fußballteam werden. Der Glaube daran ist da.

Williams: Das habe ich von LeBron James gelernt

In der NBA waren Sie mehr ein Rollenspieler, hier sind sie Schlüsselspieler. Sind Sie deshalb zu Bayern gewechselt?

Ich kenne beide Seiten, war im College Führungsspieler. Bei Bayern versuche ich beides zu sein, mal Energie von der Bank zu bringen, zu punkten, Rebounds, Blocks, Steals zu holen.

Sind die Erwartungen an Sie auf Bayern übertragen mit denen an Ihren Ex-Teamkollegen LeBron James vergleichbar?

Ich versuche, mir selbst nicht allzu viel Druck zu machen und will dem Team einfach bestmöglich helfen.

Als Bayerns LeBron, ohne "B"? Ihr zweiter Name ist ja LeRon.

LeBron ist einer der Besten aller Zeiten. Ich habe mit ihm zusammengespielt und gesehen, wie er jeden Tag arbeitet. Ich habe viel von ihm gelernt, dass du jeden im Team brauchst, keine One-Man-Show sein kannst. Er lebt genau das. Und das will ich bei Bayern auch versuchen, mit meinem Spiel, meiner Aggressivität, jeden Mitspieler besser zu machen.

Haben Sie mehr als die Rückennummer 23 gemeinsam?

Ich bin mit seinen Spielen aufgewachsen, habe versucht, das ein oder andere von seinem Spiel in meines zu übertragen. Das habe ich aber auch bei anderen Spielern gemacht, denen ich als Kind zugeschaut habe: bei Kobe Bryant, Magic Johnson oder Karl Malone.

Haben Sie noch Kontakt?

Klar! LeBron ist ein großartiger Typ. Wenn du Hilfe brauchst, ist er für dich da.

Wie Sie ist er Fußballfan.

Das stimmt, er hat sogar in den FC Liverpool investiert.

Williams lässt Bayern-Zukunft offen

Der im Champions-League-Achtelfinale auf Bayern trifft.

(lacht) Ja, schon lustig. Das werden zwei exzellente Spiele, auf die sich alle freuen können. Bayern muss sein Allerbestes abrufen. Aber in der Champions League willst du dich doch mit den besten Teams messen – und zwar am besten direkt.

Demnächst wird Sie Ihre Mutter in München besuchen.

Meine Mum ist großartig und hat mich als eine alleinerziehende Mutter immer unterstützt. Sie ist ein so großer Einfluss für mein Leben. Ich freue mich, wenn sie endlich kommt, wahrscheinlich wird es im Januar so weit sein.

Was wollen Sie Ihr zeigen?

Sie hat da schon ihre eigene Agenda. Ich werde der Taxifahrer für sie sein. Sie sucht sicher gerade in diesem Moment bei Google Dinge raus, die sie unternehmen möchte. (lacht) Sie wird sich auch ein paar Spiele von uns anschauen. Es wird auf jeden Fall eine gute Zeit mit ihr.

Könnten Sie sich vorstellen, länger bei Bayern zu bleiben? Oder ist das Verlangen, in die NBA zurückzukehren, größer?

Es ist alles offen und möglich, aber derzeit auch kein Thema. Im Moment gefällt es mir wirklich sehr gut bei Bayern. Und je mehr Spaß wir hier zusammen haben, je größer sind auch die Chancen, dass ich noch länger in München bleibe. Die NBA, wo ich 2017 die Finals gespielt habe, wird immer mein großer Traum bleiben. Aber in diesem Moment fokussiere ich mich nur auf das Hier und Jetzt.