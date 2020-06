"Leider hatten wir wieder eine Schwächephase"

Ein erster Schritt beim Versuch der Aufarbeitung des enttäuschenden Turnierverlaufs. Dabei gilt es unter anderem die Frage zu klären, warum der Titelverteidiger nicht dazu in der Lage war, seiner Rolle als Topfavorit gerecht zu werden. "Ich habe gesagt, dass die Mannschaften erfolgreich sein werden, die sich am besten an die ganzen neuen Bedingungen anpassen – das haben wir nicht so gut geschafft", konstatierte Pesic und wollte weder Spielern noch Trainerteam aufgrund der besonderen Umstände beim Finalturnier dahoam ohne Zuschauer einen "Vorwurf" machen.