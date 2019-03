"Tut nucht ganz so weh"

Schon in der vergangenen Saison waren die europäischen Träume der Bayern übrigens gegen Darussafaka Istanbul geplatzt. Damals mussten sie sich dem türkischen Klub in der Halbfinalserie des Eurocups, den Darussafaka dann gewann, geschlagen geben. „Jetzt kann Bayern die Playoffs nicht mehr erreichen“, sagte Gavel, der seine Karriere im Sommer beendet hat, „aber die Chance war so gering, dass es sicherlich nicht ganz so wehtut.“