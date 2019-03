"Fatale Signale" Ribérys Blattgold-Steak: Schäuble warnt vor Protzerei

Für andere Bereiche gelte das ebenfalls. "Auch Fußballer sollten mehr darauf achten, welche Wirkung ihr Verhalten in der Öffentlichkeit hat. Warum muss man Bilder davon verbreiten, ein mit Blattgold überzogenes Steak zu essen?", fragte Schäuble. Der französische Fußballer Franck Ribéry hatte vor einigen Monaten ein Video veröffentlicht, in dem ihm ein entsprechend verziertes Steak serviert wird. "Man muss den jungen Männern erklären: Ihr habt so viel Geld, ihr seid solche Stars - da wächst euch eine Verantwortung zu", forderte Schäuble. "Für Unternehmer gilt das natürlich noch mehr."