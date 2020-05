"Großer Verlust": Fast ein Vierteljahr Ausfall

Solch schwarze Zahlen dürften so schnell jedoch nicht mehr erreicht werden. Der Ausfall der Glücksspieltempel seit 14. März macht solide Wirtschaftspläne zunichte. "Das Jahresergebnis der Bayerischen Spielbanken 2020 kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden", so Fürackers Pressesprecher Christian Ebner zur AZ. Auch wenn nun das Spiel an den Automaten wieder erlaubt wird, so fließt das große Geld nur am Roulette-Tisch. "Rien ne va plus" – "Nichts geht mehr", die Ansage des Croupiers, wird vielleicht wieder Ende Mai ertönen, hofft man im Finanzministerium. Gewiss sei es aber nicht.