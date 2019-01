Unterstützung aus der SPD im bayerischen Landtag

Die SPD-Landtagsfraktion in Bayern plädierte dagegen dafür, ein Auge zuzudrücken. "In einer Zeit, in der allerorten nach mehr politischem Einsatz von Schülerinnen und Schüler gerufen wird, ist es der falsche Weg, bei dem heute stattfindenden Schülerstreik im Namen des Klimaschutzes direkt nach Strafen zu schreien", so die bildungspolitische Sprecherin Margit Wild.