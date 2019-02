Werner Steer: "Mehr München geht kaum"

Zum Oide-Wiesn-Ball kommt man in Tracht, oder?

Ja, aber nicht so, wie das manch einer auf der Wiesn missversteht, sondern so richtig. Wir veranstalten den Ball gemeinsam mit dem Festring München. Da kommen Trachtengruppen aus ganz Bayern, in vollem Gwand. Das ist ein richtig schöner Ball, der sich in kurzer Zeit zu einem Publikumsmagneten entwickelt hat. Die Wiesn, der Festring und das Deutsche Theater: Mehr München geht ja kaum.