München - Wirtin Toni wurde auf einen Tisch gelegt, mit einem Tuch zugedeckt und von acht starken Jungs hochgehoben. Der so beerdigte "Faschingsprinz" wurde in einer Prozession um den Gärtnerplatz getragen und zurück zur Deutschen Eiche. Der Pfarrer war Ernst Craemer, ein Tänzer vom Gärtnerplatztheater, der mit einer Klobürste weihte, was nicht bei drei auf dem Baum war. Danach: In die Eiche, Deko runter, aufräumen. Eine Szene aus den 70ern.