Helene statt Veronika Fischer: Verwechslung im Online-Konzertkalender

Doch es handelte sich um einen Irrtum: Zwar tritt am 22. Februar wirklich eine Dame mit dem Nachnamen Fischer in der Kirche auf, ihr Vorname lautet allerdings Veronika. Auch die ist keine Unbekannte, war sogar mehrfach mit ihren Liedern in den Top 10 der DDR-Jahreshitparade vertreten. Insgesamt hat die studierte Sängerin sogar mehr Alben und Singles als ihre beliebte Nachnamensvetterin. In Ostdeutschland ist sie bis heute populär und in der Stadtkirche Jena tritt sie auch öfter auf.