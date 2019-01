Burghausen will Gebhart "unbedingt"

Der Spielmacher, den in der vergangenen Saison ein Muskelbündelriss sowie ein Teilriss der Achillessehne lange außer Gefecht setzten, hatte am Ender der Aufstiegssaison keinen neuen Vertrag mehr in Giesing erhalten und die Wege trennten sich. Zuletzt hielt sich der 29-Jährige bei Wacker Burghausen fit und arbeitete an seinem Comeback.

"Wir wollen ihn unbedingt", sagte der Teammanager der Burghausener, Karl-Heinz Fenk, im Gespräch mit der AZ: "Definitiv!" Ob der Memminger schon bald bei Wacker unterschreibt? Eins ist sicher: Vielen Löwen-Fans wird er immer im Herzen bleiben.

