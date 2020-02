Family Time Prinz William und Herzogin Kate nehmen sich eine Auszeit

Grund ihrer vielen Reisen ist eine Studie, die Kate in Auftrag gegeben hat und die sich mit frühkindlicher Entwicklung beschäftigt. Diese soll die Grundlage ihrer weiteren Arbeit für die Royal Foundation bilden. Dafür besuchte die Herzogin auch einen Kinderbauernhof in Nordirland, wo sie unter anderem ein Alpaka und eine Schlange streichelte. Zudem unterstützte die 38-Jährige ihren Mann sowie Schwiegervater Prinz Charles (71) und Herzogin Camilla (72) bei einem gemeinsamen Auftritt am Dienstag: sie eröffneten eine Reha-Einrichtung für Soldaten in der englischen Grafschaft Leicestershire. Eine kurze Pause kommt da für die Familie gerade recht.