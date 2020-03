Feuer in Bodenkirchen: Ursache weiter unklar

Aus noch ungeklärter Ursache war am Mittwochvormittag in dem Einfamilienhaus in Bodenkirchen im Landkreis Landshut ein Brand ausgebrochen. Die 35-jährige Mutter konnte mit einem ihrer fünf Kinder, einem achtjährigen Sohn, das Haus noch selbst verlassen.