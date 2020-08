In der dänischen Zeitung "Ekstra Bladet" gibt Eleonore zu Schaumburg-Lippe (41) den Tod ihres geliebten Vaters bekannt. Und auch auf Facebook schreibt sie: "Ich bedaure es sehr, mit großer Trauer, mitteilen zu müssen, dass mein Vater Prinz Waldemar am Morgen des 11. August in den Vereinigten Staaten ruhig eingeschlafen ist."