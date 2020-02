Mit nur 57 Jahren starb Alphonso Williams im Oktober 2019 an den Folgen seiner Krebserkrankung. Der Sänger und Entertainer ließ seine Fans, gerade in den letzten Wochen seines Lebens, an seinem Leiden teilhaben. Nach seinem Tod rief seine Familie eine umstrittene Spendenaktion ins Leben, um seine Bestattung in Oldenburg finanzieren zu können.