Ehefrau von Steffen Hallaschka ist schwanger

Steffen und Anne-Katrin Hallaschka haben bereits eine Tochter. Damals konnte der 47-Jährige "stern TV" moderieren. In einem früheren Interview sagte er: "Meine Tochter hat mir das Vergnügen bereitet, ihre Geburt an einem Mittwochmorgen anzukündigen. Da war tatsächlich zunächst nicht klar, ob ich abends im Studio stehen würde. Sie ist dann aber in Windeseile auf die Welt gekommen. Und so war es mit drei Stunden Schlaf und ordentlich Glückshormonen im Blut möglich, die Sendung doch zu moderieren."