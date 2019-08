Sparkasse zahlt den Sparern zu wenig Zinsen

In den Klauseln steht oft nur: "Die Spareinlage wird variabel, zur Zeit mit drei Prozent verzinst"und "Die Sparkasse zahlt neben dem jeweils gültigen Zinssatz am Ende des Kalenderjahres eine verzinsliche Prämie."Daraus geht aber nicht hervor, in welcher Weise die Zinsen der Marktentwicklung angepasst werden.