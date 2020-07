Augsburg - In einem Weiher nahe Ingolstadt ist ein Fluchtfahrzeug der zwei Brüder entdeckt worden, die 2011 in Augsburg einen 41 Jahre alten Polizisten erschossen haben. Bei dem Auto handelt es sich um einen Wagen, den die heute 65 und 67 Jahre alten Mörder im Jahr 2004 bei einem Überfall auf ein Geldtransportunternehmen in Augsburg geraubt haben. Auch wegen dieser Tat, bei der außerdem mehr als 210.000 Euro erbeutet wurden, wurden die Brüder verurteilt. Ein dritter Täter ist allerdings bis heute flüchtig, die Ermittler hoffen nun auf neue Hinweise durch das Fahrzeug.