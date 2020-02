Hinter der Tür schichten freiwillige Helfer Semmeln, Brot, Gebäck und Kuchen in eine Bäckereitheke. Der Raum erinnert an einen Tante-Emma-Laden. Auf einem Tisch türmen sich Teepackungen, Päckchen mit Maultaschen, Soja-Mehl oder Bio-Fruchtjoghurts. In Körben daneben liegen frische Salatköpfe vom Wochenmarkt, Tomaten, Champignons, Paprika. Die Gefriertruhen sind ebenso gefüllt wie die drei Kühlschränke. Heute mit einer Delikatesse: Wachteleier. Preis: kostenlos.