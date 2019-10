Unfall bei Manching: 22-Jähriger stirbt bei Horror-Crash

Die Kraft, die auf den Audi wirkte, war so groß, dass das Fahrzeug völlig zerstört wurde. Der Fahrer, ein 22-jähriger Kroate aus Gaimersheim, wurde bei der Kollision in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem technischen Gerät befreit werden. Jedoch waren die Verletzungen des jungen Mannes so schwer, dass er diesen noch am Unfallort erlag.