Insgesamt verbreitet dieser gar nicht mehr so kleine Kölner eine Menge gute Laune bei allen, die gerne auch ein bisschen flotter unterwegs sind. In Zahlen schaut das dann so aus: Der 140 PS-Fünftürer sprintet in 9,0 Sekunden auf 100 Sachen und ist maximal 202 km/h schnell – mehr als nur ausreichend, so das Gefühl im Test.