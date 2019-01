Am Mittwoch, gegen 15.49 Uhr, war es zu dem tragischen Unfall gekommen: Der Fahrer und ein 18-jähriger Kollege hatten sich auf ihren Fahrzeugen in der Betriebshalle unterhalten, als der 18-Jährige der Polizei zufolge versehentlich das Gaspedal seines Gabelstaplers betätigte. "Dieser fuhr seitlich weg und dabei wurde der Kopf des 53-Jährigen zwischen den beiden B-Säulen der Gabelstapler eingeklemmt", teilten die Beamten am Donnerstag mit.