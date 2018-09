Neue Aufmachung für den Amazonas

Einen späten, neuen Dreh hat Schausteller Angelo Agtsch seinem Laufgeschäft Amazons verpasst. Das heißt heuer Dschungelcamp (Die Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ wird in Deutschland seit 2004 ausgestrahlt) und wartet mit einigen Dschungelprüfungen auf. Die dürften besonders Kindern und Betrunkenen Spaß machen. Auf drei Etagen auf 200 Metern Laufstrecke müssen Hindernisse gemeistert werden und besonders der Boden bewegt sich fies. Ein beliebtes Fotomotiv vor dem Dschungelcamp (Eintritt 5 Euro) dürfte der drei Meter große Orang-Utan werden und das Karkerlaken-Terrarium, in das Besucher den Kopf reinstecken können. Und nein, in diesem Dschungelcamp gibt’s keine echten Tiere.

Bei Pitt’s Todeswand röhrt es in diesem Jahr erstmals seit 1928 nicht mehr. Denn die wagemutigen Motorradler fahren heuer mit E-Bikes. „Ein Fahrrad in der Steilwand ist gefährlicher als ein Motorrad“, sagt Pitt. Denn es sei leichter und müsse deshalb besser beherrscht werden.

Ein Klassiker geht also mit der Zeit, und das leiser und umweltverträglicher. Dazu braucht es allerdings einen leistungsfähigen Motor, eine Art Hochleistungsaggregat, das speziell für den Einsatz in der Steilwand entwickelt wurde.

Ein neuer Wirtsgarten zu Füßen der Bavaria

Wer beim Winzerer Fähndl vorbeischlendert, dem fällt nicht nur die neue, hellere Fassade auf. Auf dem neuen Klohäuschen wurde ein Wirtsgarten gebaut, der ein ganz heißer Tipp für das Standkonzert der Wiesn-Kapellen zu Füßen der Bavaria am zweiten Wiesnsonntag sein dürfte. Da wird Josef Schmid, der danach in die Landespolitik wechseln will, zum letzten Mal dirigieren. Erwartet er eine Party zum Abschied? „Nö. Ich gehe ja nicht in den Ruhestand, sondern muss die Wähler von mir überzeugen“, sagt Josef Schmid. Davor hat er einen „Heidenrespekt“. Genauso wie vor dem Chaos Pendel.

