Darknet-Drogen per Post - auch an Kinder

Das Täterprofil des Drogendealers hat sich längst vom verlotterten Bahnhofsdealer zum Computernerd mit kleinem Chemiebaukasten gewandelt. Zumindest im Internet. Das Geschäft ist global, in Deutschland und Österreich entwickelt sich der Markt besonders stark. Gekauft und verkauft wird per Mausklick, geliefert wird per Post – auch an Kinder.