Facebook-Posting Udo Lindenberg: Klare Worte gegen die AfD

Das Posting wurde mittlerweile fast 8.000 Mal geteilt (Stand: Do, 15 Uhr) und hat über 20.000 Reaktionen in Formen von Likes, Herzen und Co. gesammelt. Weiter schreibt Lindenberg darin: "Nee, wir brauchen keine rückwärtsgewandten Rassisten, Hetzer und menschenfeindliche Brandstifter mehr in unserm' schönen Land, wir brauchen neue Visionen, Kreativpower für die Zukunft, echte Lösungen für die ganzen krassen Herausforderungen unserer Zeit." Weiter schreibt der Musiker von der AfD als "braunes Gespenst", dass nicht nur an Halloween im Land umgehe. Zum Abschluss zitiert er seinen eigenen Song "Panik Panther": "Also Faschos verpisst euch - keiner vermisst euch, wir wollen euch nur noch von hinten sehen."