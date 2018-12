Extraklasse, Wer wird Millionär?, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ONE, W. E. - Die Romanze des Jahrhunderts, Drama

New York, 1998. Die Liebesgeschichte zwischen dem britischen König Edward VIII. (James D'Arcy) und der Amerikanerin Wallis Simpson (Andrea Riseborough) hat Wally Winthrop (Abbie Cornish) schon immer fasziniert. Jetzt fiebert die New Yorkerin der Nachlass-Versteigerung entgegen, die das Auktionshaus Sotheby's vorbereitet. Hautnah erlebt Wally in ihrem Kopfkino, wie Wallis ihren lässigen Lebensstil in die etwas steifen britischen Tee- und Tanz-Gesellschaften bringt. Ebenso, wie sich der begehrteste Junggeselle Edward, hingerissen vom Esprit und ihrer kühlen Eleganz, in die verheiratete Frau verliebt.