ExpressBus X80 Neue Buslinie verbindet Moosach, Lochhausen und Puchheim

U3-Anschluss für Puchheim und Gröbenzell

Praktisch: In Moosach können Fahrgäste auf kurzem Weg zur U3 Richtung Münchner Innenstadt umsteigen. Der X80 bindet das westliche Umland in Moosach außerdem an die Flughafen-S-Bahnlinie S1 an.