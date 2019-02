Das Inserat auf einem Kleinanzeigenportal lautet wie folgt: "2 ZKB in Maxvorstadt an tolerante Dame zu vermieten". Tolerant bedeutet hier allerdings nicht, Kettenraucher oder eine Heavy-Metal-Band in seiner Bude zu dulden. Sondern schlicht Sex. "Mich interessieren weder Dein Einkommen nich Deine SCHUFA Auskunft. Mich interessiert nur, ob Du zur Wohnungsbesichtigung ein Höschen trägst und ob Du einmal wöchentlich Lust hast mit Deinem Vermieter zu vögeln", heißt noch vor den Wohnungsfakten in der Beschreibung.