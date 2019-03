München - Am Montag sind - drei Tage nach der Tat - die ersten Todesopfer des Massakers in Christchurch an die Familien übergeben worden. Der Attentäter schrieb ein rassistisches Manifest. "Er ist Teil einer globalen, rassistischen Bewegung", davon ist Miriam Heigl überzeugt. Im AZ-Interview spricht die Politikwissenschaftlerin, Soziologin und Leiterin der Fachstelle für Demokratie der Stadt München über die neuen rechten Strömungen.