München - Als große neue Skulptur in der Stadt ist sie geplant: die neue Großmarkthalle in der Schäftlarnstrasse. An der höchsten Stelle soll sie 68 Meter hoch werden, in Anlehnung an das Heizkraftwerk genau gegenüber - den Entwurf stellten Henn Architekten am Dienstag in der Stadtgestaltungskommission vor.