Experte klärt auf Stand-up-Paddling: Das müssen Einsteiger über den Trendsport wissen

Stand-up-Paddling (SUP) ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern hat sich zu einem Trendsport entwickelt. Auf fast jedem See sind die Paddler mittlerweile zu sehen. Wer sich noch nie in dem angesagten Wassersport versucht hat, sollte allerdings ein paar Punkte beachten, erklärt Horst Frankenfeld vom Deutschen Kanu-Verband im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.