Experte im AZ-Interview Rente: "Die Politik ist an einer Kehrtwende nicht interessiert"

Viele Münchnerinnen haben einen Rentenanspruch von nur wenigen Hundert Euro monatlich. Bereits jetzt schon schaffen sie es nicht, die Miete zu bezahlen. Wie soll da ein sorgenfreies Leben in Würde möglich sein?

Diese Schicksale werden zunehmen. Oft bestreiten Reformgegner die Notlage, sie führen die noch sehr ordentlichen durchschnittlichen Alterseinkommen ins Feld. Hier sind aber die hohen Beamtenpensionen eingerechnet, zudem gute Betriebsrenten und Kapitaleinnahmen. All das haben arme Rentner nicht. Denen hilft nur eine Mindestrente.

Wie könnte ein realistisches Rentenmodell der Politik aussehen, das den Senioren im Alter ihren Lebensstandard nahezu sichert?

Die Österreicher zeigen uns tatsächlich, wie es geht: Sie haben die Rente nach dem Modell "45-65-80" konstruiert. Nach 45 Versicherungsjahren soll ein Versicherter im Alter von 65 Jahren eine Rente beziehen, die rund 80 Prozent seines früheren Einkommens absichert. In der Praxis führt dies zu Rentenzahlungen, die in vielen Fällen rund doppelt so hoch sind wie bei uns. Besser stehen auch Kleinverdiener da, die in Österreich eine Mindestrente von 1038 Euro erhalten. So etwas brauchen wir ganz dringend in Deutschland.

Wie lässt sich ein solches Modell bezahlen?

Die Österreicher haben um rund vier Prozentpunkte höhere Beiträge als die Deutschen. Sie lassen alle einzahlen: auch Selbstständige sowie Beamte. Und der Finanzminister gleicht voll die aufgestockte Mindestrente aus. Für die Arbeitnehmer ist das unterm Strich billiger als in Deutschland, weil sie kein Geld in eine Riester-Rente einzahlen müssen.

Dafür müssen Arbeitgeber mehr Beiträge zahlen.

Sie werden in Österreich mit 12,55 Prozent stärker belastet als die Beschäftigten mit 10,25 Prozent. Bei uns hat man es umgekehrt gemacht und Arbeitnehmer per Riester-Rente stärker zur Kasse gebeten als Arbeitgeber.

Warum findet das österreichische Modell in Deutschlands Politik so gut wie gar keine Freunde?

Politik, Finanzwirtschaft und Arbeitgeber sind an einer echten Renten-Kehrtwende überhaupt nicht interessiert. Die Politik tut so, als seien die Hausaufgaben in der Rente im Wesentlichen erledigt. Die Finanzwirtschaft hat an besseren Renten kein Interesse, sonst wäre das Hauptverkaufsargument für private Altersvorsorge passé. Und die Arbeitgeber wissen, dass bessere Renten zwangsläufig höhere Arbeitgeberbeiträge und Steuern bedeuten. Beides scheuen sie wie der Teufel das Weihwasser.

