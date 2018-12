Der "Schrein": Ausdauer verbessern an der frischen Luft

Was der Münchner Internetdesignerin Karin Nobs an der geplanten DAV-Halle überhaupt nicht gefällt: "So eine Halle ist immer nach Schema F." Die Betonwände des "Schreins" hält sie für erhaltenswert, weil die Kombination von Betonstrukturen und Plastikrouten ein optimales Training bietet – mit langen Quergängen, die die Ausdauer verbessern. So argumentiert sie in ihrer Online-Petition: "Man ist an der frischen Luft frei von Kletterschuh-Aroma und Magnesium-Staub. Gerade das Bouldern im Freien mit den Elementen der Natur macht den Sport stressfrei."