München - Nachdem er im Oktober 2018 eine zweite Filiale in der Maxvorstadt eröffnet hat, versucht es Türkitch-Betreiber Hayri Onbasi nun offenbar mit einer dritten Filiale. In einem Posting in den Sozialen Medien gibt sich das Türkitch-Team geheimnisvoll. Einzig der Schriftzug "Türkitch3" gibt Anlass zu Spekulationen. Auf die Frage einer Userin, ob die drei für einen dritten Laden steht, antwortet der Account mit "Yes".