Reisinger: Ismaik-Posts sollen Stimmung schüren

Auch Geschäftsführer Günther Gorenzel wurde zuletzt per Plakat kritisiert – "Gorenzel mach deine Arbeit" stand da.

So ein Transparent hatte ich vergangene Saison auch mit "Reisinger mach deine Arbeit". Das ist freie Meinungsäußerung von Fans, weder beleidigend noch herabwürdigend.

Ismaik hat Sie daraufhin aufgefordert, sich "endgültig" und "uneingeschränkt" zu Bierofka und Gorenzel zu bekennen.

Ich brauche kein Facebook, um den beiden meine Wertschätzung entgegenzubringen – ich kann das bei jedem Spiel und auf der Geschäftsstelle tun. Aber das weiß die Presseagentur von Ismaik nicht – sie ist ja nicht in München. Die Postings unseres Mitgesellschafters sollen Stimmungen schüren. Das ist genau die Art von Auseinandersetzung, die ich nicht leiden kann.

Dennoch würde uns interessieren, wie Sie die Arbeit der sportlichen Leitung aktuell bewerten.

Sehr gut! Die Anstellung von Gorenzel als Sportlicher Leiter im Winter 2017 haben wir als Vereinsvertreter durchgesetzt. Unser Mitgesellschafter hatte damals andere Vorstellungen. Umso mehr freut es mich, dass seine Arbeit mit der Zeit auch bei Ismaik Zustimmung fand. Die Bestellung als zweiter Geschäftsführer haben beide Seiten mitgetragen. Was mich aber ehrlich gesagt nervt, ist der ständige Versuch unseres Mitgesellschafters, Gorenzel und Bierofka in PR-Meldungen für sich zu reklamieren, politisch einzuspannen und gegen den Verein zu instrumentalisieren. Das ist plump.

Sprechen wir über das, was Bierofka und Gorenzel dienlich wäre: finanzielle Unterstützung. Müsste das Ziel Aufstieg in die Zweite Liga nicht jetzt angegangen werden?

Sicher. Darüber sind sich ja alle Beteiligten einig. Nur über den Weg dorthin gibt es eben unterschiedliche Ansichten. Eine weitere Verschuldung kommt aus unserer Sicht nicht in Frage. Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Vom Mitgesellschafter habe ich noch keine Alternative dazu gehört.

Im Video: Simon Pearce - "Giesing ist das echte München"

Sollte der TSV 1860 handlungsunfähig bezüglich Vertragsverlängerungen bleiben, müsste man auch im nächsten Jahr viele Spieler ziehen lassen – ablösefrei. Müsste der Gesamtverein nicht auch in diesem Hinblick dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen passen?

Bei einer Etatreduzierung gibt es einen größeren Handlungsbedarf, aber keine Handlungsunfähigkeit. Man muss kreativer sein als sonst. Ich traue unseren Geschäftsführern zu, Lösungen zu finden. Der Verein unterstützt die KGaA dabei im Rahmen des Möglichen – und soweit es unser Mitgesellschafter zulässt.

Reisinger: "Muss mein Gesicht nicht jede Woche in der Zeitung sehen"

Gorenzel erklärte kürzlich, dass Rede und Antwort – gerade in solch schwierigen Situationen – zu den Aufgaben einer starken Führungspersönlichkeit gehören. Sehen Sie das anders?

Gorenzel und Scharold sind die Geschäftsführer der KGaA und – was den Profifußball anbelangt – die ersten Ansprechpartner. Wenn ich den beiden was zu sagen habe, mache ich das persönlich. Ich muss mein Gesicht aber nicht jede Woche in der Zeitung sehen, um zu wissen, dass ich der Präsident bin.

Sie gehen also lieber "auf Tauchstation", wie es Ihnen Stimoniaris vorgeworfen hat?

Die Behauptung gehört für mich zum Wahlkampfgetöse. Schlammcatchen ist nicht meine bevorzugte Disziplin. Ich interpretiere mein Amt nun mal in der Öffentlichkeit zurückhaltender als andere und weiß aus Gesprächen mit Mitarbeitern, Sponsoren und Partnern der KGaA, dass sie das zu schätzen wissen. Und bezüglich des Grünwalder Stadions diskutieren wir intern seit langem mehrere Optionen, müssen aber zunächst das Ergebnis der Machbarkeitsstudie abwarten – da gibt es noch nichts Neues. Hilfreich für die bevorstehenden Prozesse ist es aber nicht, wenn Funktionäre des TSV 1860 über ungelegte Eier in der Öffentlichkeit gackern.

Mit welcher Strategie kann der TSV 1860 eine erfolgreiche Zukunft einläuten?

Zunächst muss es ein gemeinsames Verständnis davon geben, dass weitere Investoren dem Unternehmen guttun. Damit ein Einstieg für weitere Gesellschafter attraktiv wird, ist der Kooperationsvertrag neu zu regeln. Dabei werden beide bestehenden Gesellschafter auf Maximalforderungen verzichten müssen. Außerdem muss sich das Unternehmen soweit restrukturieren, dass es nicht mehr ausschließlich über Darlehen finanziert wird. Das ist alles machbar. Es braucht aber Überzeugungsarbeit auf allen Seiten.

