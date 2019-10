AZ: Herr Toni, der FC Bayern steht mit dem Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur vor dem ersten großen Test in dieser Champions-League-Saison. Wie schätzen Sie die Chancen der Münchner auf europäischer Ebene ein?

Luca Toni: Bayern ist einer der Favoriten auf den Champions-League-Sieg – neben Juventus Turin, dem FC Barcelona und Manchester City. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass Bayern wieder so stark sein wird wie in der Vergangenheit. Das Team von Bayern ist eines der besten in Europa.