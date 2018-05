Von nichts kommt nichts

Das geht nur mit viel Ausdauer und Disziplin - und die verlangt sie auch von ihrem Team. "Ich glaube an Leistung on point und das erwarte ich auch von meinem Team. In stressigen Momenten kann ich schon mal 'zackig' (nicht zickig) sein. Ich glaube aber nicht, dass ich extrem streng bin." Einen gewissen Ehrgeiz kann man der 40-Jährigen also nicht absprechen. Schließlich hat sie ein ganz bestimmtes Ziel für "Sylvie Designs": "Mein Gefühl sagt mir, dass wir eine absolut führende Marke im Bereich Lingerie und Swimwear, Accessoires sein werden - vielleicht auch Sport." Dieser Bereich sei "absolut authentisch. Dafür stehe ich, das liebe ich. Das ist meine Obsession. Das ist Sylvie!"