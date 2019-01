"Ja, es stimmt", bestätigt Wiggerl Hagn der AZ. "Ich habe mich für dieses Jahr gar nicht beworben. Am Tag vor Heiligabend habe ich das dem Brauerei-Vorstand mitgeteilt. Und zwar nicht, weil ich Schuldgefühle habe, sondern weil ich nicht will, dass die Stadtverwaltung entscheiden muss, ob ich gehen muss oder bleiben darf. Und auch, um Schaden von der Wiesn zu nehmen." Am 31.12.2018 lief die Bewerbungsfrist für die Wiesn offiziell aus. Nach 63 Jahren, so lange war Wiggerl auf der Wiesn, tauchte sein Name also nicht mehr in der Bewerbungsunterlagen auf.