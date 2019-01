Glauben Sie auch heute noch an das Gute in den Menschen auf der Wiesn?

Heute weiß ich: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Wiesn ist ein hoch sensibles Thema. Nirgendwo auf der Welt kann man in so kurzer Zeit so viel Geld verdienen – und das über Generationen. Die Wiesn ist ein Milliarden-Geschäft und die Wirte werden zu Millionären. Wer dann glaubt, wegen ein paar Hunderttausend Euro das alles aufs Spiel setzen zu wollen, dem fehlt es an Anstand und Intelligenz. Dem ist eigentlich überhaupt nicht mehr zu helfen.