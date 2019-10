Oesterhelweg sammelte bereits Erfahrung in der 2. Liga

In Absprache mit Bierofka hatte sich der Außenbahnspieler zuerst bei der U21 fit gehalten, bevor er am Sonntag im Spielersatztraining der Reservisten und am Dienstag erstmals mit der ganzen Mannschaft trainierte. Bierofka stellt dem Akteur mit Zweitliga-Erfahrung (sieben Einsätze für den VfR Aalen) ein Engagement in Aussicht: "Wir werden gucken, ob wir vielleicht was machen können. Wenn so ein Spieler vereinslos ist, sich gerne bei uns fit halten würde und eine gewisse Affinität zum Verein und zu dieser Stadt hat, wären wir ja blöd, wenn wir uns das nicht anschauen würden."