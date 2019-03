Daniela Katzenberger: Interview über leiblichen Vater

Was ist aber mit Danielas leiblichem Vater Jürgen Katzenberger? Die Beziehung der beiden ist schwierig, wie die Katze in der Vergangenheit öfters betonte. In der AZ sprach die 32-Jährige bereits 2011 sehr deutliche Worte aus. Angesprochen auf ihre Familie und ihren damals noch neuen Bekanntheitsgrad erwiderte Daniela: "Mein leiblicher Vater und meine Oma melden sich jetzt plötzlich nach einer Ewigkeit, nur weil ich im Fernsehen bin. Auf so was, sorry, scheiß ich."