Ex-Trainer im Interview Svetislav Pesic: "Bayern hat die größte Zukunft in Europa"

Pesic: Bayerns neue Halle wird immer ausverkauft sein

Was ist in München nach dem Double nun noch möglich?

Bayern hat das größte Potenzial oder auch die größte Zukunft in Europa. Natürlich gab es Rückschläge, speziell als Uli Hoeneß im Gefängnis war, da haben alle gesehen, wie wichtig er als Präsident für den Erfolg des FC Bayern Basketball ist. In der Euroleague zu spielen, ist dabei wichtig. Mit der neuen Halle wird ein weiteres Fundament für den Erfolg gebaut. Ich bin sicher, dass die immer ausverkauft sein wird, wenn sie mal steht. Der FC Bayern hat eine große Zukunft vor sich. Ich glaube, dass Bayern in zwei, drei Jahren auch in der Euroleague um den Titel mitspielen kann.

Die Duelle mit Bayern in der aktuellen Euroleague-Saison werden sicher sehr emotional für Sie, oder?

Vor allem das erste Spiel in Barcelona ist für mich schon ein besonderes, weil der FC Bayern weiter in meinem Herzen ist. Und zum Rückspiel reisen wir dann nach München. Ich habe immer noch so viele Freunde hier. Und ich fühle mich immer noch als Teil der FC-Bayern-Familie. In diesen zwei Spielen soll aber der Bessere gewinnen. (grinst)

Mit Petteri Koponen wechselte einer Ihrer Spieler zu Bayern.

Ich kenne ihn sehr gut und wollte ihn schon 2013 nach München holen. Damals war er leider zu teuer für den FC Bayern. Er ist eine große Persönlichkeit, sehr erfahren und absolut professionell. Er kommt immer als Erster zum Training und geht als Letzter. Er wird in München ganz sicher eine Führungsrolle übernehmen.

Pesic: Radonjic ist ein besessener Mann

Bedauern Sie eigentlich die Entlassung von Sasa Djordjevic beim FC Bayern, zu dem Sie ja ein enges Verhältnis haben?

Kein Trainer freut sich darüber, wenn er die Saison nicht beenden kann. Das war aber eine Entscheidung, von der die Klubführung glaubte, dass sie besser für die Entwicklung des Vereins ist. Ich glaube, dass Sasa auch viel von dieser Situation gelernt hat. Die Trainer müssen alles erleben. Besser jetzt als später.

Was halten Sie von seinem Nachfolger Dejan Radonjic?

Ich habe viele Spiele gegen ihn gespielt. Er ist ein besessener Mann, war ein sehr guter Spieler. Er hat überall, wo er bisher war, hervorragende Arbeit geleistet und hatte damit große Erfolge. Wenn der FC Bayern schon die Entscheidung treffen musste, das ein neuer Trainer kommt, haben sie mit ihm eine gute getroffen.

Wann hatten Sie zuletzt Kontakt mit Uli Hoeneß?

Als ich ihn angerufen habe, um ihm zur Meisterschaft zu gratulieren. Wir haben abgemacht, miteinander Essen zu gehen, wenn ich mal wieder in München bin. Jetzt war ich da, aber er ja in Amerika.

Sie sagen ja mal: "Es lohnt sich, den FC Bayern mit Uli Hoeneß noch einmal zu erleben." Als Chefcoach?

(lacht) Ja, das habe ich gesagt. Und dieser Satz gilt immer noch. Alles ist möglich.